Pokémon Leggende Arceus: dove trovare tutti gli Unown

L’antica regione di Sinnoh esplorabile in Leggende Pokémon: Arceus nasconde segreti che aspettano soltanto di essere scoperti. Tra questi ritroviamo anche i misteriosi Unown, mostri le cui sembianze ricordano l’alfabeto e che risalgono ai titoli Game Freak di seconda generazione. Ecco i luoghi di Hisui in cui è possibile trovarli tutti.

Leggende Pokemon Arceus: tutti gli Unown

Unown A : nel Campo Diamante (Acquitrino Vermiglio), sopra una delle tende vicino agli Psyduck.

: nel Campo Diamante (Acquitrino Vermiglio), sopra una delle tende vicino agli Psyduck. Unown B : nella parte superiore nell’Isola Mangiafuoco (Costa Oltremare). Lo troverete su un versante del vulcano, vicino a dove appare la versione Alfa di Ninetales.

: nella parte superiore nell’Isola Mangiafuoco (Costa Oltremare). Lo troverete su un versante del vulcano, vicino a dove appare la versione Alfa di Ninetales. Unown C : nei pressi della Caverna Primitiva (Pendici Corona), a occidente, sopra una delle antiche rovine ancora in piedi.

: nei pressi della Caverna Primitiva (Pendici Corona), a occidente, sopra una delle antiche rovine ancora in piedi. Unown D : nel Bassopiano Dorato (Acquitrino Vermiglio), in uno spiazzo con falò e tende.

: nel Bassopiano Dorato (Acquitrino Vermiglio), in uno spiazzo con falò e tende. Unown E : si nasconde sopra un albero solitario del Bosco Ostico (Landa Ossidiana), a due passi dal punto in cui appare Heracross Alfa.

: si nasconde sopra un albero solitario del Bosco Ostico (Landa Ossidiana), a due passi dal punto in cui appare Heracross Alfa. Unown F : in cima a uno sperone roccioso nella Cava degli Antichi (Pendici Corona), poco distante dal punto in cui appare Goodra Alfa.

: in cima a uno sperone roccioso nella Cava degli Antichi (Pendici Corona), poco distante dal punto in cui appare Goodra Alfa. Unown G : incastrato fra le rocce sopra la Cascata Ossidiana (Landa Ossidiana).

: incastrato fra le rocce sopra la Cascata Ossidiana (Landa Ossidiana). Unown H : sopra l’architrave che vi dà il benvenuto all’ingresso di Villaggio Giubilo, verso l’Area Allenamento.

: sopra l’architrave che vi dà il benvenuto all’ingresso di Villaggio Giubilo, verso l’Area Allenamento. Unown I : dietro la grotta del Lago Verità (Landa Ossidiana).

: dietro la grotta del Lago Verità (Landa Ossidiana). Unown J : sulla destra, in un angolo all’interno della Cava degli Antichi (Pendici Corona).

: sulla destra, in un angolo all’interno della Cava degli Antichi (Pendici Corona). Unown K : sopra un cumulo di rocce a sud delle Rovine Brumose (Acquitrino Vermiglio), vicino alla scogliera.

: sopra un cumulo di rocce a sud delle Rovine Brumose (Acquitrino Vermiglio), vicino alla scogliera. Unown L : in un vicolo cieco di roccia friabile, nella grotta a ovest dell’Altura del Divino (Pendici Corona).

: in un vicolo cieco di roccia friabile, nella grotta a ovest dell’Altura del Divino (Pendici Corona). Unown M : a est del Ring Ursino, su un albero caduto in mezzo al fango (Acquitrino Vermiglio).

: a est del Ring Ursino, su un albero caduto in mezzo al fango (Acquitrino Vermiglio). Unown N : sopra una delle due rocce a forma di corna che svettano sul mare, davanti la Mano di Sabbia (Costa Oltremare).

: sopra una delle due rocce a forma di corna che svettano sul mare, davanti la Mano di Sabbia (Costa Oltremare). Unown O : dietro un pilastro della grotta nascosta a ovest della Cascata Tuttogelo, la stessa che ospita anche la versione Alfa di Frosslass (Ghiacci Candidi).

: dietro un pilastro della grotta nascosta a ovest della Cascata Tuttogelo, la stessa che ospita anche la versione Alfa di Frosslass (Ghiacci Candidi). Unown P : si nasconde tra i fiori nella Fonte Folletto, vicino al fiume navigato dai Basculin (Pendici Corona).

: si nasconde tra i fiori nella Fonte Folletto, vicino al fiume navigato dai Basculin (Pendici Corona). Unown Q : tra le fronde di un albero del Sentiero Fonte (Costa Oltremare), accanto alla Grotta Ritorno che ospita Giratina. A tal proposito, ecco come catturare Giratina in Leggende Pokémon Arceus.

: tra le fronde di un albero del Sentiero Fonte (Costa Oltremare), accanto alla Grotta Ritorno che ospita Giratina. A tal proposito, ecco come catturare Giratina in Leggende Pokémon Arceus. Unown R : nei pressi di una piccola tomba, dietro le grandi rocce al Rifugio Pescegrosso (Costa Oltremare).

: nei pressi di una piccola tomba, dietro le grandi rocce al Rifugio Pescegrosso (Costa Oltremare). Unown S : tra i rami che formano la Diga della Foce (Landa Ossidiana), vicino al luogo in cui si trova Bibarel Alfa.

: tra i rami che formano la Diga della Foce (Landa Ossidiana), vicino al luogo in cui si trova Bibarel Alfa. Unown T : in cima a uno scoglio gelato che si trova al centro della zona dei Blocchi di Avalugg (Ghiacci Candidi).

: in cima a uno scoglio gelato che si trova al centro della zona dei Blocchi di Avalugg (Ghiacci Candidi). Unown U : risalendo la cascata, esattamente in cima all’enorme statua che svetta su Roccia dello Spirito (Ghiacci Candidi).

: risalendo la cascata, esattamente in cima all’enorme statua che svetta su Roccia dello Spirito (Ghiacci Candidi). Unown V : sopra un albero spoglio nella Palude Purpurea (Acquitrino Vermiglio), nella zona popolata dagli Hippowdon.

: sopra un albero spoglio nella Palude Purpurea (Acquitrino Vermiglio), nella zona popolata dagli Hippowdon. Unown W : in cima alla Sede del Team Galassia (Villaggio Giubilo), sull’occhio sinistro del Magikarp che si trova sopra al tetto.

: in cima alla Sede del Team Galassia (Villaggio Giubilo), sull’occhio sinistro del Magikarp che si trova sopra al tetto. Unown X : scalando l’enorme albero nell’Arena del Colosso (Landa Ossidiana), il luogo in cui avete affrontato Kleavor.

: scalando l’enorme albero nell’Arena del Colosso (Landa Ossidiana), il luogo in cui avete affrontato Kleavor. Unown Y : si trova in cima alla Cascata Tuttogelo (Ghiacci Candidi).

: si trova in cima alla Cascata Tuttogelo (Ghiacci Candidi). Unown Z : sulla nave abbandonata, all’interno del Fantasmeto (Costa Oltremare).

: sulla nave abbandonata, all’interno del Fantasmeto (Costa Oltremare). Unown ! : fra i rami di un albero spoglio, tra le Terme Miraneve e l’Arena dell’Iceberg (Ghiacci Candidi).

: fra i rami di un albero spoglio, tra le Terme Miraneve e l’Arena dell’Iceberg (Ghiacci Candidi). Unown ?: steso fuori ad asciugare insieme ad altri panni, dietro l’edificio che ospita i vostri alloggi (Villaggio Giubilo).

In conclusione, vi ricordiamo che dopo aver completato la sezione del Pokédex destinata agli Unown, essi inizieranno a comparire all’interno delle Rovine Flemma, dandovi così la possibilità di catturarli sia in versione Alfa sia in quella Shiny. Rimanendo in tema di misteri e segreti, volete sapere che cosa offre l’endgame di Leggende Pokémon Arceus?