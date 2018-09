Pokemon Let's Go: annunciati due bundle con Nintendo Switch

Nintendo ha annunciato oggi due nuovi bundle Switch dedicati a Pokemon Let's Go, con console personalizzata, una copia del gioco e l'accessorio Pokè Ball Plus. Di seguito i dettagli comunicati dalla casa di Kyoto.

"Due bundle Nintendo Switch Pokémon Let's Go in edizione limitata saranno disponibili nei negozi dal 16 novembre! Entrambi includono una console Nintendo Switch Pikachu & Eevee Edition, una copia di Pokémon Let's Go Pikachu! o Pokémon Let's Go Eevee! e l'accessorio Poké Ball Plus."

Il prezzo non è stato reso noto, i preorder dovrebbero aprire nelle prossime ore su Amazon.it e presso tutti i principali rivenditori. Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee saranno disponibili dal 16 novembre in edizione standard e in bundle con Pokè Ball Plus, accessorio che garantisce l'accesso immediato a Mew.