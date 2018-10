Pokemon Let's Go avrà un sequel? Dipenderà dal successo dei primi capitoli

In una recente intervista concessa a Eurogamer.net, il direttore esecutivo di Game Freak Junichi Masuda è tornato a parlare di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, affermando che l'eventuale successo dei due giochi spingerebbe il team a realizzare un sequel ambientato a Johto.

Oltre a rappresentare il primo gioco di Pokemon per Nintendo Switch, Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee si presenta come uno spin-off rivolto soprattutto ai nuovi giocatori e agli utenti più giovani, con un occhio di riguardo per gli allenatori che provengono da Pokemon GO. A livello di meccaniche, infatti, ci saranno diverse affinità con il popolare gioco mobile di Niantic.

A livello di setting e ambientazione, Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee ci riporta nella regione del Kanto a catturare le creature di prima generazione, inaugurando quindi una nuova, potenziale serie per il franchise. Come riferito da Junichi Masuda ai microfoni di Eurogamer.net, infatti, Pokemon Let's Go potrebbe ricevere un sequel ambientato a Johto qualora i due capitoli in arrivo a novembre dovessero riscuotere abbastanza successo. Cosa ne pensate?

Ricordiamo che Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee saranno disponibili escluisivamente su Nintendo Switch a partire dal 16 novembre. Sapevate che Junichi Masuda ha parlato anche della possibilità di vedere un approccio open world nel prossimo capitolo della serie principale Pokemon RPG?