Pokemon Let's Go: come catturare Charmander, Bulbasaur e Squirtle

Anche se in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee non ci sono gli starter, c'è comunque la possibilità di ricevere Charmander, Bulbasaur e Squirtle da alcuni NPC presenti nel mondo di gioco. In questa mini-guida vi spiegheremo come fare per ottenerli.

Dove ottenere Charmander

Per ottenere Charmander raggiungete il Percorso 24, la strada a nord di Celestopoli. La storia principale ci condurrà da queste parti per cercare il fanatico di Pokemon Bill. Lungo la strada, direttamente a nord del ponte, vedrete un allenatore in piedi vicino alle colline con un Charmander al suo fianco. Per ottenere il mostriciattolo di fuoco vi basterà parlare con lui, ma a patto di aver già catturato almeno 50 Pokemon (inclusi i duplicati). Charmander è molto raro da trovare in natura allo stato selvatico, ma potreste avere qualche chance di incontrarlo nei Percorsi 3 e 4.

Dove ottenere Bulbasaur

A Celestopoli potrete ottenere anche un Bulbasaur da un altro NPC. Potrete trovarlo a casa sua: l'abitazione si trova a nord-ovest, vicino al Centro Pokemon. Per ottenere la creatura, in questo caso, vi basterà aver catturato almeno 30 Pokemon (inclusi i duplicati). Se invece volete incontrare Bulbasaur in natura, esplorate Bosco Smeraldo (una delle prime aree in stile "dungeon" che si incontra all'inizio dell'avventura), usando qualche esca per aumentare le chance di avvistarlo.

Dove ottenere Squirtle

Vedrete effettivamente Squirtle un po' prima di riuscire a ottenerlo, dato che starà causando dei problemi alla povera Agente Jenny. Ad un certo punto dell'avventura, dalle parti di Aranciopoli, scoprirete che Jenny sarà riuscita a catturarlo. Un Pokemon può essere messo in arresto? Ad ogni modo, l'ufficiale vorrebbe che qualcuno si occupasse dello Squirtle e che lo tenesse fuori dai guai. Questo qualcuno potremmo essere noi, a patto di aver catturato almeno 60 Pokemon (duplicati inclusi). Anche in questo caso, incontrarlo in natura sarà un evento abbastanza raro: esiste qualche chance nei Percorsi 24 e 25, e presso le Isole Spumarine.

