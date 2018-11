Pokemon Let's Go: come ottenere Mew con la Poke Ball Plus

Tutti coloro che hanno acquistato la Poke Ball Plus possono riscattare Mew in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee. La misteriosa creatura può essere ottenuta come dono segreto: in questa mini-guida vi spiegheremo come fare.

Se siete in possesso di Pokemon Let's Go Pikachu e Evee su Nintendo Switch, e avete acquistato anche la periferica Poke Ball Plus (venduta separatamente), potete ottenere Mew nel gioco effettuando le seguenti operazioni:

Per prima cosa, assicuratevi che la vostra Nintendo Switch sia connessa a Internet, ed effettuate il log-in con il vostro account Nintendo.

Collegate la Poke Ball Plus alla vostra console e avviate Pokemon Let's Go Pikachu o Eevee

Una volta avviato il gioco, andate nel menu principale (premendo il tasto X) e selezionate Comunicazione -> Dono Misterioso.

Selezionate "Ottieni con la Poke Ball Plus".

Adesso vi basterà seguire le istruzioni a schermo per riscattare Mew.

Dopo aver completato queste semplice operazioni, potrete finalmente aggiungere Mew alla vostra collezione di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, sbloccando anche la relativa voce del Pokedex. A proposito di nuovi mostriciattoli tascabili da ottenere, in questa Guida vi abbiamo spiegato come aumentare le probabilità di catturare i Pokemon Shiny e Flawless IV.

Se invece non avete ancora recuperato Pokemon Let's Go e siete indecisi su quale versione acquistare, potete dare un'occhiata alle principali differenze tra Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee.