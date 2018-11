Pokemon Let's Go: come ottenere tutte le forme di Alola

Pur essendo un remake della prima generazione, Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee includono diverse novità introdotte negli ultimi giochi della serie. Tra queste troviamo le forme di Alola: vi spieghiamo come ottenere tutte quelle presenti nei due nuovi giochi per Switch.

Di seguito elenchiamo tutte le forme di Alola presenti in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, spiegandovi come ottenerle nel gioco:

Rattata di Alola : Entrate nel Centro Pokemon di Celestopoli e andate a parlare con la ragazza seduta nella poltrona a sinistra. Vi chiederà di scambiare il vostro Rattata con il suo. Accettate la proposta.

: Entrate nel Centro Pokemon di Celestopoli e andate a parlare con la ragazza seduta nella poltrona a sinistra. Vi chiederà di scambiare il vostro Rattata con il suo. Accettate la proposta. Geodude di Alola : Questa volta entrate nel Centro Pokemon di Aranciopoli e parlate con l'uomo seduto a sinistra. Scambiate il vostro Geodude con il suo.

: Questa volta entrate nel Centro Pokemon di Aranciopoli e parlate con l'uomo seduto a sinistra. Scambiate il vostro Geodude con il suo. Diglett di Alola : Recatevi al Centro Pokemon di Lavandonia e parlate con la donna seduta a sinistra. Scambiate il vostro Diglett con il suo.

: Recatevi al Centro Pokemon di Lavandonia e parlate con la donna seduta a sinistra. Scambiate il vostro Diglett con il suo. Vulpix di Alola : Visitate il Centro Pokemon di Azzurropoli e parlate con la ragazzina seduta a destra. Dovrete scambiare il vostro Vulpix.

: Visitate il Centro Pokemon di Azzurropoli e parlate con la ragazzina seduta a destra. Dovrete scambiare il vostro Vulpix. Raichu di Alola : Andate al Centro Pokemon di Zafferanopoli e parlate con la ragazza in piedi nell'angolo in alto a destra della stanza. In cambio dovrete darle il vostro Raichu di Kanto.

: Andate al Centro Pokemon di Zafferanopoli e parlate con la ragazza in piedi nell'angolo in alto a destra della stanza. In cambio dovrete darle il vostro Raichu di Kanto. Marowak di Alola : Entrate nel Centro Pokemon di Fucsiapoli e parlate con il vecchio signore nell'angolo in alto a sinistra della stanza. Dategli in cambio il vostro Marowak.

: Entrate nel Centro Pokemon di Fucsiapoli e parlate con il vecchio signore nell'angolo in alto a sinistra della stanza. Dategli in cambio il vostro Marowak. Meowth di Alola : Nel Centro Pokemon di Isola Cannella. Parlate con il ragazzo con la cresta e dategli in cambio il vostro Meowth.

: Nel Centro Pokemon di Isola Cannella. Parlate con il ragazzo con la cresta e dategli in cambio il vostro Meowth. Exeggutor di Alola: Raggiungete Altopiano Blu e parlate con l'uomo occhialuto in fondo a sinistra. Accettate la proposta di scambio.

Per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il filmato proposto in cima. Come procede la vostra avventura in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee? Siete già riusciti a catturare Mewtwo dopo aver battuto i Superquattro?