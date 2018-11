Pokemon Let's Go: come volare con la tecnica segreta Solcanubi

Tra le varie novità introdotte rispetto ai precedenti capitoli della serie, Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee ha sostituito le vecchie MN con le nuove Tecniche Segrete. Una di queste si chiama Solcanubi e ci consente di volare da una città all'altra: vediamo come ottenerla e utilizzarla.

Le Tecniche Segrete possono essere apprese da un singolo Pokemon e si differenziano dalle MN anche per il fatto che non c'è bisogno di Medaglie specifiche per utilizzarle: una volta acquisita una tecnica, infatti, potremo sfruttarla fin da subito.

La tecnica Solcanubi è ottenibile durante l'avventura principale, ma a differenza delle altre può essere persa di vista se non si presta la giusta attenzione. Per riceverla dovrete parlare con un determinato NPC che apparirà in un certo punto dell'avventura: tutto quello che dovrete fare è parlargli, così da ricevere in dono la tecnica segreta che vi permette di volare.

Dopo aver visitato la Torre Pokemon di Lavandonia per la prima volta verrete spediti verso la base nascosta del Team Rocket ad Azzurropoli. In questa location dovrete risolvere enigmi e sconfiggere i membri del Team Rocket, incluso il loro leader Giovanni.

Una volta che lo avrete fatto, uscite dalla base del Team Rocket per incontrare un uomo seduto accanto a una strana macchina munita di palloncini. Per ottenere la tecnica segreta Solcanubi vi basterà parlare con questo NPC.

Solcanubi funziona come l'MN Volo dei vecchi giochi della serie. Una volta appresa, il vostro Pokemon vi consentirà di volare velocemente verso qualsiasi città visitata in precedenza, permettendovi di coprire grandi distanze in pochi istanti.

Come prosegue la vostra avventura in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee? Siete riusciti a catturare Moltres?