Pokémon Let's Go continua a dominare in Giappone, Battlefield 5 debutta secondo

Puntuale come ogni mercoledì, Media Create ha pubblicato i dati delle vendite di videogiochi e console relative al mercato giapponese. Nella settimana dal 19 al 25 novembre l'hanno spuntata ancora una volta Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, che mantengono la prima posizione con oltre 160 mila copie piazzate.

I nuovi arrivati non hanno potuto nulla e si sono dovuti accontentare delle posizioni successive. Battlefield 5 ha debuttato in seconda posizione con circa 110 mila copie, mentre Disaster Report 4 Plus: Summer Memories si è fermato sul gradino più basso del podio con 42 mila unità. La raccolta comprendente Shenmue I & II è arrivata invece in quarta posizione con 37 mila copie. A seguire trovate la top 10 (tra parentesi sono indicate le copie totali vendute).

[NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! (Bundle Editions Included) (Nintendo, 11/16/18) – 162,467 (823,707) [PS4] Battlefield V (Electronic Arts, 11/20/18) – 110,653 (Nuovo) [PS4] Disaster Report 4 Plus: Summer Memories (Granzella, 11/22/18) – 42,272 (Nuovo) [PS4] Shenmue I & II (Limited Edition Included) (Sega, 11/22/18) – 37,529 (Nuovo) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 24,450 (370,077) [PS4] Fallout 76 (Limited Edition Included) (Bethesda Softworks, 11/15/18) – 11,800 (85,289) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,714 (1,847,777) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 10,527 (2,709,412) [PS4] Call of Duty: Black Ops IIII (SIE, 10/12/18) – 10,052 (470,942) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 9,818 (375,166)

In ambito hardware continua a dominare Nintendo Switch con ben 108 mila console vendute. Il dato è in calo di quasi il 50% rispetto alla settimana precedente, che vide tuttavia il debutto di Pokémon Let's Go Pikachu Eevee. Seguono enormemente distanziate le due console Sony. Ecco a voi la classifica nel dettaglio (tra parentesi sono indicate le vendite della settimana precedente).

Switch – 108,375 (200,850) PlayStation 4 – 13,281 (8,922) PlayStation 4 Pro – 11,083 (8,867) New 2DS LL – 6,512 (4,189) New 3DS LL – 2,419 (1,788) PlayStation Vita – 1,688 (1,877) 2DS – 952 (622) Xbox One X – 676 (119) Xbox One – 46 (45)

Cosa ne pensate di questi dati? Quali dei titoli in classifica avete acquistato negli ultimi giorni?