Pokémon Let's Go: alcuni filmati di gameplay ci mostrano le nuove mosse di Pikachu e Eevee

Sembra proprio che le novità previste per Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee non siano ancora finite.

Nelle ultime ore, infatti, sono stati pubblicati dei filmati inediti di gameplay contenenti alcuni interessanti dettagli. I video, che sono estratti del programma televisivo giapponese Pokénchi, hanno visto il game director Junichi Masuda partecipare al programma per annunciare alcune novità. In particolare parliamo di una nuova mossa per i due starter, Pikachu ed Eevee. Nel caso di Pikachu, il mostriciattolo elettrico potrà attaccare gli avversari con Splash Surf, una mossa di tipo Acqua. Eevee, invece, disporrà dell'attacco Flare Burn che, come suggerisce il nome, è di tipo Fuoco. I filmati in questione mostrano anche una delle tante acconciature di Pikachu e una breve sessione che vede l'allenatore a bordo di una tavola da surf.

Nel caso voleste vedere altri filmati del gioco, potete trovare sulle nostre pagine anche le megaevoluzioni di Charizard e quelle di Kangaskhan e Gyarados.

Vi ricordiamo che Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee arriverà esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal prossimo 16 novembre 2018. Ad accompagnare l'uscita del gioco ci sarà anche la PokéBall Plus, un particolare controller dalla forma sferica che vi permetterà di interagire in svariati modi con il titolo.

Sapevate che Pokémon Let's Go Pikachui e Let's Go Eevee non supporteranno i salvataggi cloud con l'arrivo del servizio online di Nintendo?