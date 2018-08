Pokémon Let's Go: i nuovi filmati mostrano la megaevoluzione di Charizard e tanto altro

Nelle ultime ore sono spuntati in rete cinque diversi filmati tratti dalla versione giapponese di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee che mostrano alcuni combattimenti.

Si tratta per la precisione di brevi filmati che mostrano in movimento un bel po' di mostriciattoli tascabili. Tra questi troviamo: Megacharizard X, Magikarp, Tauros, Exeggutor, Pidgeotto, Gloom e Machoke. Nel caso della megaevoluzione di Charizard in Megacharizard X è possibile vedere la trasformazione in tempo reale.

Purtroppo l'interfaccia di gioco è in lingua giapponese ma, visto il contenuto dei filmati, riuscirete tranquillamente a godervi tutte e cinque le brevi battaglie tra Pokémon, probabilmente contro alcuni degli allenatori incontrati nelle fasi d'esplorazione.

Vi ricordiamo che Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee arriveranno il prossimo 18 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Ad accompagnare il gioco ci sarà anche la PokéBall Plus, il particolare controller dalla forma sferica che permetterà di interagire in svariati modi con il titolo. Sapevate inoltre che le prenotazioni di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee non stanno andando benissimo?