Pokemon Let's Go: dove trovare Pokemon rari come Lapras, Datrini e Porygon

Dopo avervi spiegato dove trovare Charmander, Bulbasaur e Squirtle, e come ottenere Mew con la Poke Ball Plus, in questa mini-guida di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee vi spiegheremo dove catturare le creature più rare come Lapras, Datrini, Porygon e Snorlax.

Snorlax

Snorlax potrà essere incontrato in più occasioni nel corso dell'avventura, con la possibilità di catturarlo e aggiungerlo alla propria squadra. Se siete alla ricerca di altri esemplari selvatici, il Pokemon può essere trovato nella Grotta Celeste.

Hitmonlee e Hitmonchan

Il classico Pokemon da combattimento di prima generazione può essere trovato nella città di Zafferanopoli, all'interno del Dojo Karate. Fatevi strada attraverso i vari allenatori del dojo, fino a sconfiggere il maestro per ottenere in ricompensa un Pokemon a scelta tra Hitmonlee e Hitmonchan. Se volete anche l'altro, non preoccupatevi: sarete in grado di catturarne uno in seguito. Sia Hitmonchan che Hitmonlee appaiono come creature selvatiche nella Via Vittoria, una delle ultime aree dell'avventura principale.

Dratini

Dratini è uno dei pochi Pokemon di tipo drago della prima generazione, e si presenta come una delle creature più amate in assoluto dai fan, soprattutto per la straordinaria agilità e potenza del suo stadio evolutivo finale: Dragonite. Gli esemplari selvatici di Dratini possono comparire raramente in acqua lungo il Percorso 10.

Chansey

Anche se non è molto potente, Chansey rimane un Pokemon raro che vale la pena avere nella propria collezione. Può essere trovato in molti posti, ma le probabilità di incontrarlo allo stato selvatico sono basse. Tenete d'occhio i percorsi 5 e 6, 8 e 18, 21 e 23, oltre alla caverna Diglett, alla Torre Pokemon, Via Vittoria e Monte Luna.

Lapras

Oltre ad essere raro, Lapras è uno dei Pokemon più potenti disponibili nel gioco. Se siete abbastanza fortunati e pazienti, prima o poi riuscirete a incontrarlo lungo i percorsi 19 e 20. Come al solito, per aumentare le vostre chance potete usare le esche non appena vi trovate nella zona.

Porygon

Porygon può essere ottenuto nel corso della storia come dono di un NPC. Per ricevere la creatura vi basterà parlare con l'uomo in giacca e cravatta che si trova accanto al centro Pokemon. Se avete bisogno di catturarne altri esemplari, avrete una piccola chance di incontrarli allo stato selvatico lungo il Percorso 7.

Sapevate che le creature di prima generazione catturate in Pokemon GO possono essere traferite in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee?