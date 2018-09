Pokémon Let's Go: ecco i portachiavi e i proteggi-stick di Pikachu e Eevee

Nelle ultime ore sono apparsi sullo store ufficiale inglese di Nintendo dei particolari bundle che includono Switch, Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee e degli interessanti accessori.

I bundle in questione, uno dedicato a Pikachu e l'altro ad Eevee, includono nella confezione un portachiavi raffigurante uno dei due starter e una coppia di cover in silicone per gli analogici dei Joy-Con. Anche nel caso dei proteggi-stick ne avremo uno dedicato a Pikachu e uno ad Eevee. A giudicare dalle sembianze di questi accessori, pare si tratti di un prodotto Hori, che ha già realizzato delle cover per gli stick ispirate a Super Mario e a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Al momento non è chiaro se questi oggetti saranno presenti esclusivamente nel bundle o potranno essere acquistati separatamente. Nel caso dei portachiavi, però, potrete ottenerne uno prenotando la confezione contenente la Poké Ball Plus e Pokémon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee.

Vi ricordiamo che Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee arriveranno esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal prossimo 16 novembre. Di recente gli sviluppatori del gioco hanno svelato i primi dettagli su Meltan, un Pokémon inedito. Un recente filmato di gameplay ha mostrato invece Mew, la creatura leggendaria di colore rosa.