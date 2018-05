Pokemon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu avrà gli scambi e le battaglie online

L'informazione non era emersa dal comunicato ufficiale Nintendo ma successivamente è stato confermato che Pokemon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu per Switch supporterà gli scambi e le battaglie online.

L'introduzione delle due funzionalità è stata confermata da Junichi Masuda di Game Freak durante l'evento di presentazione, tuttavia sembra che l'omissione nella documentazione ufficiale sia dovuta a una cattiva interpretazione in fase di traduzione. Scambi e battaglie online saranno quindi presenti nei due nuovi giochi Pokemon, maggiori dettagli verranno diffusi nelle prossime settimane, probabilmente all'E3 di Los Angeles o durante il tanto rumoreggiato Pokemon Direct che dovrebbe tenersi domani, giovedì 31 maggio.

Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee usciranno il prossimo 16 novembre in esclusiva su Nintendo Switch, in versione standard o in bundle con l'accessorio Pokè Ball Plus (non necessario per giocare), evoluzione del braccialetto Pokemon Plus utilizzato per Pokemon GO. Il nuovo episodio regolare della serie, invece, introdurrà i mostri di ottava generazione e debutterà alla fine del 2019.