Pokemon Let's Go Evee/Pikachu: il 15% dei giocatori di Pokemon GO li desidera?

EEDAR è una Società, parte del gruppo NPD, che si occupa di raccolta ed analisi di metadata nell'ambito dell'industria videoludica. Nel corso della preparazione di un report relativo al settore videoludico mobile, questi analisti avrebbero scoperto alcune interessanti tendenze di mercato connesse al marchio Pokemon.

Come riportato dall'analista Mat Piscatella, sembra infatti che, in base ai dati raccolti da EEDAR ed NPD, la correlazione tra l'andamento di Pokemon GO su mobile e il potenziale successo di Pokemon Let's Go Evee e Pokemon Let's Go Pikachu su Nintendo Switch sia decisamente significativa.

Nello specifico, i dati raccolti evidenziano ancora una volta il straordinario successo di Pokemon GO, che oltre a continuare a produrre fatturati record, conterebbe su una base di giocatori decisamente ampia. Nei soli Stati Uniti, ad esempio, circa 55 milioni di persone avrebbero giocato al titolo mobile di Niantic e, di queste, il 60% sarebbe costituito da utenti ancora attivi.



La correlazione tra questi dati e le future vendite dei nuovi capitoli Pokemon si fa più chiara se osserviamo ulteriormente le rielaborazioni dei dati NPD ed EEDAR. Circa il 24% degli utenti attivi di Pokemon Go sarebbero anche utenti attivi su Nintendo Switch.

Inoltre, il 15% degli utenti attivi su Pokemon Go sarebbero intenzionati ad acquistare e giocare Pokemon Let's Go Pikachu o Pokemon Let's Go Evee. Quest'ultima percentuale potrebbe in apparenza sembrare piuttosto bassa, ma, tenendo conto dello straordinario successero in termini di numeri di Pokemon Go, quel 15% rappresenta sicuramente una fetta di mercato più che rilevante per la Casa di Kyoto.



Cosa ne pensate? State ancora giocando a Pokemon Go? Immaginavate che la correlazione tra il titolo mobile e i nuovi capitoli della serie Game Freak potesse essere così rilevante?