Pokémon Let's Go: i giocatori verranno messi a dura prova dai Master Trainer nel post-game

A causa della semplificazione di alcune meccaniche di gioco, molti fan storici della serie temono che Pokémon Let's Go Pikachu e Evee possano fallire nel compito di regalare ai giocatori un livello di sfida soddisfacente.

Per quanto sia chiaro che Nintendo intende dar vita ad un tipo di esperienza più casual rispetto al passato (non ci saranno gli incontri casuali, le palestre non saranno accessibili se non in possesso di Pokémon adatti), la casa di Kyoto intende accontentare anche quei giocatori in cerca di una sfida più impegnativa. Il modo in cui Game Freak intende farlo ce lo ha spiegato Junichi Mausuda, il game director dei due giochi, che ai microfoni di Polygon ha così affermato:

"Una buona porzione dei contenuti più difficili si trovano nel post-game. Ci saranno sempre modi per migliorare i vostri Pokémon, e il motivo per cui vi converrà farlo è che incontrerete questi Master Trainer, ovvero dei potenti allenatori che appariranno dopo la storia principale".

Le build di Pokémon Let's Go testate da stampa e influencer, fino a questo momento, hanno lasciato assaggiare soltanto le prime fasi di gioco, e non è detto che il nuovo titolo di Game Freak non nascondi una curva di difficoltà più ripida man mano che si proseguirà nell'avventura. Ricordiamo che Pokémon Let's Go Pikachu e Evee saranno disponibili esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 16 novembre.