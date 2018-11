Pokemon Let's Go Guida: come catturare Pokemon Shiny e Flawless IV

Anche in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee esiste la possibilità di catturare i Pokemon Shiny e Flawless IV, assicurandosi le versioni migliori e più rare delle varie creature disponibili nel gioco. In questa mini-guida vi spiegheremo cosa bisogna fare per ottenerli.

Il miglior modo per ottenere i Pokemon Shiny e Flawless IV in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee è quello di catturare ripetutamente i Pokemon di una determinata specie, senza spezzare la catena. Maggiore sarà il numero di creature della stessa specie catturati di fila, più alte saranno le probabilità di incontrare un Pokemon Shiny che ha raggiunto l'IV 31 per tutte le statistiche.

Questi sono i requisiti da rispettare per aumentare le probabilità di ottenere Pokemon Shiny e Flawless in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee:

Cattura un Pokemon da 0 a 5 volte di fila: 2 Flawless IV, 1 Shiny Reroll

Cattura un Pokemon da 6 a 10 volte di fila: 3 Flawless IV, 1 Shiny Reroll

Cattura un Pokemon da 11 a 20 volte di fila: 4 Flawless IV, 2 Shiny Reroll

Cattura un Pokemon da 21 a 30 volte di fila: 5 Flawless IV, 3 Shiny Reroll

Cattura un Pokemon 31 volte di fila: 6 Flawless IV, 4 Shiny Reroll

Per mantenere la catena di catture bisognerà concentrarsi sui Pokemon della stessa specie. La catena può spezzarsi in due modi: quando catturiamo un Pokemon di un'altra specie, oppure quando il Pokemon che stiamo tentando di acchiappare si sarà messo in fuga. Per evitare inconveniente di questo tipo, vi consigliamo di salvare i progressi dopo ogni cattura, in modo da ricaricare il salvataggio se qualcosa dovesse andare storto prima di arrivare a 31 catture di fila.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch dal 16 novembre. Se avete dubbi su quale versione scegliere, in questa mini-guida vi spieghiamo quali sono le differenze tra Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee.