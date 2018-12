Pokemon Let's Go: Guida ai migliori Pokemon di ogni Tipo

3 Dicembre 2018, ore 16:08 di Gabriele Ferrara

Dopo aver completato l'avventura principale di Pokemon Let's Go PIkachu e Eevee, il vostro prossimo obiettivo sarà quello di costruire la squadra perfetta. Di seguito elenchiamo i migliori Pokemon di ogni Tipo da usare nei due giochi. Tipo Elettro Pikachu : proprio così, uno degli starter di Pokemon Let's Go è anche una delle creature di Tipo Elettro più efficaci in battaglia. Tra le mosse più potenti da impartirgli segnaliamo l'MT 38 Tuono, ottenibile in una stanza della Centrale Elettrica.

: proprio così, uno degli starter di Pokemon Let's Go è anche una delle creature di Tipo Elettro più efficaci in battaglia. Tra le mosse più potenti da impartirgli segnaliamo l'MT 38 Tuono, ottenibile in una stanza della Centrale Elettrica. Zapdos : il Leggendario Pokemon di Tipo Elettro/Volante è all'altezza della sua fama, un'importante pedina da avere sempre a disposizione nella squadra. Seguite la nostra Guida per catturare Zapdos in Pokemon Let's Go.

: il Leggendario Pokemon di Tipo Elettro/Volante è all'altezza della sua fama, un'importante pedina da avere sempre a disposizione nella squadra. Seguite la nostra Guida per catturare Zapdos in Pokemon Let's Go. Jolteon: vi consigliamo di avere in squadra anche Jolteon, l'evoluzione di Tipo Elettro di Eevee ottenibile con la relativa Pietra Evolutiva. Tipo Fuoco Charizard : il celebre drago di Tipo Fuoco non ha bisogno di presentazioni. Per ottenerlo dovrete procurarvi Charmander ed evolverlo fino al livello 32 per ottenere Charizard.

: il celebre drago di Tipo Fuoco non ha bisogno di presentazioni. Per ottenerlo dovrete procurarvi Charmander ed evolverlo fino al livello 32 per ottenere Charizard. Moltres : se vi serve un Pokemon di Tipo Fuoco/Volante, potete fare affidamento su Moltres, perfetto da affiancare a Zapdos e Articuno.

: se vi serve un Pokemon di Tipo Fuoco/Volante, potete fare affidamento su Moltres, perfetto da affiancare a Zapdos e Articuno. Rapidash: l'evoluzione di Ponyta ha un'ottima selezione di mosse rapide ed efficaci. Un Pokemon versatile da avere sempre in squadra. Tipo Acqua Blastoise : come visto per Charizard, Blastoise resta una delle creature più potenti del suo Tipo di appartenenza. Per ottenerlo dovrete catturare Squirtle ed evolverlo fino al livello 32.

: come visto per Charizard, Blastoise resta una delle creature più potenti del suo Tipo di appartenenza. Per ottenerlo dovrete catturare Squirtle ed evolverlo fino al livello 32. Gyarados : l'innocuo Magikarp può essere evoluto nel potente Gyarados al livello 20. Non lasciatevelo sfuggire.

: l'innocuo Magikarp può essere evoluto nel potente Gyarados al livello 20. Non lasciatevelo sfuggire. Lapras: oltre ad essere raro, Lapras è uno dei Pokemon più potenti disponibili nel gioco. Se siete abbastanza fortunati e pazienti, prima o poi riuscirete a incontrarlo lungo i percorsi 19 e 20. Tipo Erba Venusaur : dopo aver citato Charizard e Blastoise, non poteva certo mancare Venusaur. Per ottenerlo catturate Bulbasaur ed evolvetelo fino al livello 32.

: dopo aver citato Charizard e Blastoise, non poteva certo mancare Venusaur. Per ottenerlo catturate Bulbasaur ed evolvetelo fino al livello 32. Victreebell : questo Pokemon si ottiene come evoluzione di Bellsprout, creatura ottenibile solo in Pokemon Let's Go Eevee. In alternativa potete trasferirlo da Pokemon GO.

: questo Pokemon si ottiene come evoluzione di Bellsprout, creatura ottenibile solo in Pokemon Let's Go Eevee. In alternativa potete trasferirlo da Pokemon GO. Vileplume: Partendo da Oddish che si evolve in Gloom, dovrete usare una Pietra Evolutiva per trasformare Gloom nel potente Vileplume. Tipo Lotta Machamp : uno dei Pokemon di Tipo Lotta più difficili da affrontare. Per ottenerlo dovrete scambiare il vostro Machoke con un amico, facendo in modo che si evolva in un Machamp.

: uno dei Pokemon di Tipo Lotta più difficili da affrontare. Per ottenerlo dovrete scambiare il vostro Machoke con un amico, facendo in modo che si evolva in un Machamp. Hitmontap: a un primo sguardo potrebbe non sembrare, ma Hitmontap è una delle migliori creature del suo Tipo, soprattutto dopo aver raggiunto il livello 40. Tipo Psico Mewtwo : molto semplicemente, uno dei Pokemon più potenti in assoluto del gioco. Potete ottenerlo nella Grotta Celeste dopo aver sconfitto i Superquattro.

: molto semplicemente, uno dei Pokemon più potenti in assoluto del gioco. Potete ottenerlo nella Grotta Celeste dopo aver sconfitto i Superquattro. Alakazam: ottenere Abra ed evolverlo in un Kadabra è abbastanza facile tramite il livellamento, ma dovrete scambiare il vostro Kadabra con un amico per farlo evolvere nel potente Alakazam. Tipo Drago Dragonite: Dratini è uno dei pochi Pokemon di tipo drago della prima generazione, da non lasciarsi sfuggire per la straordinaria agilità e potenza del suo stadio evolutivo finale: Dragonite. Gli esemplari selvatici di Dratini possono comparire raramente in acqua lungo il Percorso 10. Avere queste creature in squadra vi permetterà di essere ancora più forti sul campo di battaglia. Il nostro consiglio è di concentrare le vostre attenzioni su di essi, livellandoli al punto giusto per aumentare la loro efficienza. Invece sapevate come ottenere le forme di Alola in Pokemon Let's Go?

