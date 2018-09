Pokémon Let's Go: Mew è il protagonista di un nuovo filmato di gameplay

Nelle ultime ore è apparso in rete un nuovissimo filmato di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee che mostra un combattimento con Mew, il celebre Pokémon leggendario.

Si tratta di un video estremamente breve durante il quale possiamo dare una rapida occhiata ad un paio di scontri tra Mew, controllato dal giocatore, e Pokémon come un terribile Gyrados, l'evoluzione del simpatico Magikarp, e Weezing. Durante questi combattimenti possiamo vedere la creatura di colore rosa mandare a segno alcune mosse di tipo Psico. Per chi non lo sapesse, acquistando una PokéBall Plus, il particolare controller dalla forma sferica, potrete trovare al suo interno un esemplare del Pokémon leggendario in questione.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee arriveranno il prossimo 16 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. La grande N ha anche annunciato un esclusivo bundle contenente Pokémon Let's Go, la PokéBall Plus e una console a tema con i Joy-Con che riprendono i colori dei due starter, Pikachu e Eevee.

Sapevate che il gioco non supporterà i salvataggi cloud del nuovo servizio Nintendo Switch Online? Inoltre sembra che i preorder di Pokémon Let's Go siano piuttosto deludenti rispetto alle aspettative.