Pokemon Let's Go: nuovi dettagli sulle funzionalità online, confermati scambi e battaglie

Sappiamo che Pokemon Let's Go godrà di funzionalità online, tuttavia Nintendo e Game Freak non hanno rivelato molti dettagli in merito. Con una nota inviata a GameInformer USA, la compagnia ha voluto chiarire alcuni punti a riguardo.

Nintendo conferma che Pokemon Let's Go supporterà gli scambi e le battaglie online mentre non ci saranno GTS (Global Trade Station), Battle Spot (Tornei Online, Partite Classificate, Battaglie) e Scambi Prodigiosi. Per accedere alle funzionalità online sarà necessario essere abbonati a Nintendo Online, maggiori informazioni sulla componente online di Pokemon Let's Go saranno svelate prossimamente.

Pokemon Let’s Go Pikachu e Pokemon Let’s Go Eevee saranno disponibili dal 16 novembre 2018 in contemporanea mondiale, in esclusiva su Nintendo Switch. Entrambi i titoli saranno presenti in forma giocabile all'E3 di Los Angeles, in programma dal 12 al 14 giugno.