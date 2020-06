Pokémon Let's Go Oro e Argento su Nintendo Switch: un indizio nel Pokémon Presents?

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il format Pokémon Presents, il team di Game Freak ha condiviso con la community di Allenatori e Allenatrici una serie di interessanti annunci.

Tra questi ultimi troviamo ad esempio la conferma del ritorno sul mercato videoludico della serie Pokémon Snap. Durante lo streaming, è stato infatti svelato il primo trailer di New Pokémon Snap, riedizione per Nintendo Switch del gioco approdato su Nintendo 64 nel corso dell'ormai lontano 1999. Ma non solo: qualcos'altro bolle in pentola. Game Freak ha infatti svelato di avere un ulteriore grande annuncio in arrivo per la prossima settimana, durante la quale sarà trasmesso un secondo appuntamento con Pokémon Presents.

Come prevedibile, la community dei fan dei Poket Monsters non hanno perso tempo ed hanno già elaborato alcune ipotesi. Tra queste, si è fatta largo una riflessione su di una possibile riedizione di Pokémon Oro e Argento in chiave Pokémon Let's Go. A stuzzicare la fantasia dei fan è stato in particolare lo sfondo scelto dal CEO di The Pokémon Company per annunciare l'appuntamento della prossima settimana. Come potete infatti verificare in calce a questa news, alle spalle del dirigente troviamo una vasta selezione di peluche di Pokémon, stranamente tutti legati a creature di Seconda Generazione, inclusi Lugia e Ho-Oh, i due Leggendari che troneggiavano sulle copertine dei giochi originali. In basso a destra, inoltre, è possibile intravedere due copie di Pokémon Let's Go Eevee e Pokémon Let's Go Pikachu, coperte da peluche di Umbreon e Espeon, le evoluzioni di Eevee introdotte proprio in Pokémon Oro e Argento!



Ovviamente, non vi è nulla di confermato, ma gli avvistamenti sono quantomeno interessanti: cosa ne pensate?