Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee: l'avventura ti aspetta nel nuovo trailer!

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go Eevee!, il primo titolo della fortunata serie Pokémon ad approdare su Nintendo Switch.

Il video, intitolato "Adventure Awaits", mostra alcune delle caratteristiche che troveremo in questi due giochi come la possibilità di affrontare gli scontri in coppia, passeggiare per Kanto con i Pokémon a seguito e la nuova modalità di cattura ripresa da Pokémon Go. Pokémon Let's Go e Pokémon Go utilizzeranno anche una rivoluzionaria funzione di collegamento che consentirà il trasferimento dei Pokémon.

Per celebrare l'imminente uscita sono stati presentati alcuni accessori esclusivi di Hori e due Bundle con la Nintendo Switch

Pokémon Let's Go Pikachu! e Let’s Go Eevee! saranno disponibili a partire dal 16 novembre su Nintendo Switch. Nell'attesa vi invitiamo a leggere le nostre impressioni su Pokémon Let's Go! provato a Milano.