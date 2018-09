Pokemon Let's Go: Pikachu avrà diverse mosse esclusive, tra cui Floaty Fall

Con l'uscita di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee sempre più vicina, The Pokemon Company ha mostrato una delle tecniche esclusiva di cui disporrà Pikachu: Floaty Fall, una mossa che permette di scagliare un potente colpo aereo contro gli avversari.

Come potete vedere nel breve video pubblicato dall'account Twitter ufficiale di Pokemon, la tecnica Floaty Fall permette a Pikachu di librarsi in aria con una serie di palloncini, per poi scagliarsi con tutta la propria potenza sul Pokemon avversario.

Questa è solo una delle mosse esclusive che Pikachu sarà in grado di eseguire in Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, il nuovo capitolo della serie in arrivo il prossimo 16 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. In un recente comunicato stampa, The Pokémon Company International e Nintendo hanno svelato ulteriori dettagli sulle mosse esclusive, sulle Tecniche Segrete e su altri aspetti di Pokemon Let's Go, preparando i giocatori alla nuova avventura in arrivo sulla console ibrida.

Ricordiamo che Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee includerà diverse funzioni di collegamento con Pokemon GO, offrendo diversi benefici agli utenti del gioco mobile di Niantic Labs. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.