Pokémon Let's Go Pikachu, la caccia al Magikarp Shiny: tre anni di sforzi per un giocatore

Gli aspiranti Maestri di Pokémon nuovi alla saga - o più nostalgici - hanno potuto avventurarsi in una nuova declinazione della Regione di Kanto grazie alla pubblicazione di Pokémon Let's Go, Pikachu! e Pokémon Let's Go, Eevee! a cura di Game Freak.

Creando un remake che plasma da zero le ambientazioni di Pokémon Rosso e Pokémon Blu, la software house giapponese aveva inoltre introdotto alcune dinamiche di gameplay caratteristiche di Pokémon GO. Tra gli Allenatori conquistati dalla nuova formula figura certamente un utente attivo su Reddit come "GimmeDatGrimoire". Sulle pagine del noto forum, il giocatore ha infatti condiviso il racconto di un suo peculiare sforzo, volto a vendicare virtualmente tutti gli avventurieri scherniti in-game per la scelta di acquistare un Magikarp ad un prezzo esagerato da un poco onesto venditore situato lungo il Percorso 4 della Regione di Kanto.



Dopo ben 3 anni di tentativi, e oltre 300 ore di gioco trascorse su Pokémon Let's Go, Pikachu!, il perseverante utente è riuscito ad ottenere dal venditore un esemplare Shiny del costo Magikarp. Di colore dorato, la creatura di Tipo Acqua alternerà uno Splash ad un attacco fallito sino al fatidico momento in cui si evolverà in un potente Gyrados Shiny, dal caratteristico colore rosso. Per celebrare il proprio successo, l'Allenatore ha immortalato il momento con il breve filmato che potete visionare direttamente in calce a questa news.



