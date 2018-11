Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee nella video analisi di Digital Foundry

Dopo aver messo a confronto Spyro Reignited Trilogy con le avventure originarie su PS1 ed esserci cimentati con l'analisi dell'ultima patch di Fallout 76, il team di Digital Foundry si focalizza sul doppio progetto per Nintendo Switch di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee.

Nella lunga analisi condotta da Digital Foundry, il meticoloso lavoro condotto dagli sviluppatori di Game Freak per ricostruire in 3D i grezzi modelli poligonali di Pokemon Giallo, gli scenari bidimensionali e le animazioni a corredo delle fasi di cattura colpisce in maniera positiva il team.

Sotto il profilo squisitamente grafico ed estetico, entrambi i titoli della nuova serie di Pokemon Let's Go vantano personaggi completamente tridimensionali, ambientazioni evocative e una palette cromatica in grado di donare ulteriore espressività ai personaggi e ai Pokemon.

Di particolare interesse sono poi le considerazioni sulla risoluzione, che risulta essere nove volte più elevata rispetto a Pokemon Giallo e agli altri titoli della serie apparsi su Nintendo 3DS. In modalità Docked, Let's Go Pikachu e Eevee si mantiene stabilmente sui 1920x1080 pixel (Full HD), per poi passare allo standard HD-Ready (1280x720 pixel) in modalità Portatile: in entrambi i casi, la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo è fissata sui 30fps e non scende mai sotto i 25 frame al secondo.

Le uniche sbavature tecniche evidenziate nella video analisi riguardano i cali di framerate riscontrabili nell'esplorazione degli scenari più affollati (su tutti, nella Foresta di Viridian), una gestione non particolarmente oculata del sistema di illuminazione (specie nella proiezione delle ombre) e lo scarso livello di dettaglio offerto dalle texture che mappano le superfici degli elementi secondari dell'ambientazione di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee.