Pokémon Let's Go Pikachu e Eeve: dettagli sul rapporto con Pokémon Giallo e Pokémon GO

Nel corso di un evento dedicato a Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, il director Junichi Masuda ha parlato di come i due nuovi giochi per Nintendo Switch saranno collegati a Pokémon Giallo e della sinergia con Pokémon GO.

Sappiamo che Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee saranno dei remake di Pokémon Giallo, storico titolo rilasciato per Game Boy Color nel 1998. Le meccaniche del gioco, tuttavia, uniranno il gameplay RPG tipico della serie con quello di Pokémon GO, il videogioco per smartphone sviluppato da Niantic.

I nuovi giochi dei Pokémon avranno una speciale sinergia con il titolo per dispositivi mobile: in pratica sarà possibile trasferire i mostriciattoli catturati in Pokémon GO all'interno del proprio Pokédex in Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Leggiamo, a tal proposito, i chiarimenti di Junichi Masuda, director presso Game Freak:

"Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee! sono ispirati e basati su Pokémon Giallo. Abbiamo aggiunto elementi della serie animata, come il Team Rocket o altri personaggi che sono apparsi nell'anime. È una di quelle cose che ci permette di dialogare meglio con i ragazzini. Quando abbiamo pensato a quale sarebbe stato il gioco su cui tornare... abbiamo pensato che questa sarebbe stata la nuova versione.

Credo che una delle cose che renderà interessante Pokémon GO agli occhi del suo pubblico è che ci saranno meccaniche piuttosto intuitive per la sinergia tra i due giochi. Con la versione Switch potrete lanciare il controller come se stesse lanciando una Poké Ball.

Ciò che posso dire è che Pokémon GO continuerà a evolversi, e che lavoro su entrambi i titoli in termini di game design. Troveremo un modo per far sì che entrambe le serie trovino i punti di forza reciproci e che li applichino in futuro".

Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eeevee debutteranno il 16 novembre 2018 su Nintendo Switch.