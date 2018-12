Pokemon Let's GO Pikachu e Eeve durano poco? Masuda risponde alle critiche

Il direttore di Game Freak Junichi Masuda ha approfittato dell'intervista concessa ai curatori della guida strategica ufficiale di Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee per rispondere alle critiche avanzate da chi reputa insufficiente la longevità della campagna principale delle due esperienze digitali a tema Pokémon.

Con la pragmaticità tipica degli autori nipponici, Masuda-san illustra il suo pensiero spiegando candidamente che "forse non era necessario occupare tutto il tempo libero dei nostri fan con queste avventure".

Stando al direttore dell'epopea nintendiana in due atti di Pokemon Let's GO, infatti, "quando osservi il modo in cui la gente vive oggigiorno pensi che sia sensato dire che tutti sono piuttosto occupati. Il modo in cui spendiamo il nostro tempo è diverso da come lo era solo 20 anni fa. Grazie agli smartphone sei costantemente bombardato da nuove informazioni, dopo un po' di tempo è naturale pensare di voler giocare ad altri titoli".

Con queste premesse, il team di Game Freak capitanato da Junichi Masuda ha così deciso di concentrare l'esperienza di gioco di Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee in un'avventura che non duri più di 20-25 ore, come conferma lui stesso affermando che "abbiamo accelerato la velocità di camminata del giocatore e abbiamo ristretto il tempo necessario per raggiungere la Hall of Fame. Le persone che vogliono giocare di più, ovviamente, potranno farlo: vorrei davvero che vi divertiste a coccolare il vostro Pikachu o Eevee e costruire assieme a lui un legame duraturo. Per questo, dopo aver raggiunto la Hall of Fame, spero possiate divertirvi a combattere contro i Maestri Pokémon e gli Allenatori più esperti per ottenere titoli speciali con cui vantarsi".