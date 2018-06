Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee: acchiappali tutti su Nintendo Switch! (Video Anteprima)

Oltre a Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo ha portato all'E3 anche i nuovi Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, spin-off della serie per Switch in uscita il 16 novembre insieme all'accessorio speciale Poké Ball Plus.

Dopo averlo (finalmente) toccato con mano, possiamo affermare che, nonostante non si tratti di un capitolo canonico, il doppio capitolo sviluppato da Game Freak ha tutto il potenziale per soddisfare il proposito che l'ha generato. Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee offre una versione semplificata del gameplay al quale i giocatori di lunga data sono ormai abituati, ma riesce ugualmente a risultare un capitolo divertente e facile da giocare.

il nuovo gioco dei ragazzi di Game Freak potrebbe finire col rivelarsi un eccellente passatempo. Un modo piacevole per ammazzare il tempo in attesa che il nuovo capitolo della serie regolare previsto per il 2019 arrivi a proporci una vera e propria rivoluzione per il brand.

Trovate ulteriori informazioni nella Video Anteprima allegata a questa notizia e nell'anteprima di Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee a cura del nostro Alessandro Bruni, che ha avuto modo di provarlo all'E3 di Los Angeles.