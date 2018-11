Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee: come catturare Zapdos

Dopo avervi mostrato come catturare Articuno in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, in questa mini-guida vi spiegheremo come ottenere Zapdos, il Leggendario Pokemon di tipo Elettro/Volante situato nella Centrale Elettrica.

Prima di cominciare, assicuratevi di aver già ottenuto l'abilità Surf, dal momento che sarà necessaria per arrivare a destinazione. Ricordiamo che questa tecnica si ottiene al GO Park di Fucsiapoli, e che può essere impartita ai propri Pokemon per navigare sull'acqua.

Per raggiungere Zapdos, partite dal Centro Pokemon del Percorso 10 e andate a nord, fino a raggiungere il corso d'acqua. Adesso utilizzate l'abilità Surf e percorrete il fiume verso sud. Arrivati in fondo girate a sinistra e tornate sulla terraferma, così da trovarvi di fronte all'entrata della Centrale Elettrica. Una volta all'interno della struttura, andate in fondo e girate a destra, subito dopo proseguite in basso. Svoltate di nuovo a destra alla fine del corridoio, poi salite, girate a sinistra e seguite il corridoio fino a raggiungere una stanza. Uscite dalla stanza e girate a sinistra per trovare Zapdos.

Adesso che vi trovate a tu per tu con il Pokemon Leggendario, per prima cosa dovrete sconfiggerlo in combattimento. Per facilitarvi l'impresa potete impiegare i Pokemon di tipo Roccia come Onix, Geodude o Golem, sfruttando le debolezze dell'avversario. Una volta sconfitto, non vi rimane che catturare Zapdos con le Poke Ball a vostra disposizione: ricordate che effettuare Tiri Eccellenti aumenterà considerevolmente le vostre probabilità di successo.

Dopo la prima cattura, Zapdos potrà apparire allo stato selvatico nei Percorsi 1-4, 6-8, 10-19 e 21-25. Gli incontri saranno rari, ma vi consigliamo di catturarlo ogni volta che ne avrete l'occasione, così da ottenere nuove Caramelle e farlo salire di livello. A proposito di Pokemon rari, sapevate come ottenere Mew dalla Poke Ball Plus?