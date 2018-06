Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee: i controlli di movimento saranno obbligatori per mirare

In una notizia pubblicata nei giorni scorsi, vi riferimmo che in Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee i controlli di movimento non saranno obbligatori per lanciare la Poké Ball. Il dubbio era sorto a causa del trailer, che mostrava in più di un'occasione i giocatori effettuare un movimento del braccio.

Quanto riferito, rimane valido: la Poké Ball potrà tranquillamente essere lanciata premendo un singolo pulsante. Nel frattempo, però, è emerso un ulteriore dettaglio. Secondo quanto riferito da Eurogamer.net, i controlli di movimento saranno invece obbligatori per mirare, sia in modalità docked che in portatile. In una dichiarazione rilasciata al sito inglese, si legge: "In modalità portatile con entrambi i Joy-Con attaccati sarà ugualmente necessario muovere la console per mirare, anche se sarà sufficiente premere un pulsante per lanciare la Poké Ball".

In sostanza i giocatori potranno optare per due modalità di lancio (pulsante oppure movimento del polso) ma per la mira saranno invece obbligati ad utilizzare i controlli di movimento. Per il lancio si è optato per la pressione di un pulsante piuttosto che per i controlli touch poiché "Switch è un po' più pesante dei classici smartphone".

Cosa ne pensate? Avreste preferito dei controlli tradizionali anche per la fase di mira oppure apprezzate la scelta di Game Freak? Ricordiamo che Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee verranno pubblicati esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 16 novembre. Un abbonamento a Nintendo Online sarà richiesto per utilizzare la funzionalità di scambio e partecipare alle battaglie multiplayer online. I due titoli saranno presenti in formato giocabile all'E3 2018.