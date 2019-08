Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee: la distribuzione di MewTwo sta per iniziare in Europa

Stando a quanto è possibile apprendere in rete, The Pokémon Company si appresta a dare il via alla distribuzione gratuita del leggendario MewTwo ai giocatori europei di Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee.

A segnalarlo è stato il portale Serebii, secondo il quale la distribuzione verrà effettuata dal 9 agosto al 6 settembre nei negozi delle catene Smyths Toy Stores nel Regno Unito e in Germania, e PicWicToys in Francia. L'iniziativa è legata al lancio (avvenuto oggi) di Sintonia Mentale, nuova espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon Sole e Luna. I giocatori riceveranno un codice per riscattare un MewTwo di livello 70 che vanterà il massimo delle statistiche e conoscerà gli attacchi Psichico, Palla Ombra, Barriera e Calmamente. Nessuna notizia ancora per quanto riguarda la distribuzione sul suolo italico, restiamo in attesa di un comunicato ufficiale.

Una prima distribuzione di MewTwo è già stata effettuata lo scorso aprile esclusivamente in Giappone per celebrare l'uscita del film in computer grafica Mewtwo Strikes Back: Evolution, ancora inedito dalle nostre parti. Ci teniamo in ogni caso a specificare che il Pokémon Genetico può essere ottenuto anche in gioco dopo aver completato la storia principale e acquisito il titolo di Campione della Lega Pokemon, anche se si tratta di una versione ancora non allenata. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla guida per catturare MewTwo in Pokémom Let's Go.