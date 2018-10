Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee: ecco gli accessori ufficiali Hori

Manca ormai poco più di un mese all'arrivo di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee e, per stuzzicare i fan, Hori ha annunciato una nuova linea di prodotti dedicata all'esclusiva per Nitendo Switch.

La linea di accessori targata Hori include cinque diversi prodotti, ovvero:

Una custodia per Nintendo Switch con sopra i due starter, Pikachu e Eevee

Una cover di plastica trasparente per proteggere la Poké Ball Plus, con in dotazione un piccolo sacchetto con il logo della sfera

Uno zaino a tema di colore nero che può contenere la console Nintendo Switch e diversi accessori

Uno stand che permette di esporre la Poké Ball Plus e ricaricarla al tempo stesso

Una piccola custodia che può contenere diverse cartucce dei giochi Nintendo Switch

Al momento non si conoscono ancora di dettagli sul prezzo di questi accessori ed è possibile prenotarli solo sullo store giapponese di Amazon. Ovviamente nei prossimi giorni sarà possibile procedere al preorder anche in Europa e Stati Uniti.

Prima di lasciarvi ad una galleria d'immagini che mostra i prodotti in questione, vi ricordiamo che Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee arriveranno in esclusiva su Switch a partire dal prossimo 16 novembre. Sapevate che il gioco disabilita i sensori di movimento quando si è in modalità portatile?