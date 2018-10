Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee: facciamo la conoscenza degli Esperti!

Nintendo ha annunciato che gli allenatori potranno sfidare gli Esperti in Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee, in arrivo a novembre in esclusiva su Switch.

In Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee il divertimento non finisce dopo aver conquistato il titolo di Campione della Lega Pokémon. Una volta diventati Campioni, infatti, i giocatori incontreranno degli Esperti, ognuno specializzato nell'allenamento di una particolare specie di Pokémon. E non è tutto: nella regione di Kanto ci saranno Esperti per ogni specie di Pokémon! Sarà facile riconoscerli grazie all'icona del Pokémon in cui sono specializzati che compare sopra la loro testa.

Nelle lotte contro gli Esperti non sono ammessi gli strumenti, uno dei motivi per cui queste sfide sono dei veri e propri banchi di prova per saggiare la forza dei tuoi Pokémon e l'efficienza delle tue tattiche. Sconfiggendo gli Esperti, i giocatori conquisteranno il loro titolo e potranno sfoggiarlo durante le Lotte in link. In Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee saranno disponibili a partire dal 16 novembre 2018 in esclusiva per Nintendo Switch.