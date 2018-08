Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee: è in forte calo il numero di prenotazioni del gioco

Nonostante Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee siano, insieme a Super Smash Bros Ultimate, i titoli di punta Nintendo del prossimo periodo natalizio, pare che i preorder non stiano andando benissimo.

A creare l'allarme sono state le classifiche di vendita del reparto videogiochi di Amazon, in cui i due titoli legati ai mostriciattoli tascabili hanno subito un importante calo nel numero delle prenotazioni.

Dando una rapida occhiata alla sezione videogiochi di Amazon Giappone troviamo le varie versioni del titolo nelle seguenti posizioni in classifica:

64° posto: Pokemon Let’s GO Pikachu PokéBall Plus Bundle

97° posto: Pokemon Let’s GO Eevee PokéBall Plus Bundle

111° posto: Pokemon Let’s GO Pikachu

152° posto: Pokemon Let’s GO Eevee

Questa è invece la posizione in classifica dei titoli su Amazon USA:

61° posto: Pokemon Let’s GO Pikachu

86.° posto:Pokemon Let’s GO Eevee

98° posto: Pokemon Let’s GO Pikachu PokéBalll Plus Bundle

105° posto: Pokemon Let’s GO Eevee PokéBall Plus Bundle

Considerando che in Giappone la classifica vede alle prime due posizioni le versioni di Super Smash Bros Ultimate, questo calo d'interesse verso i Pokémon sembra piuttosto strano.

Vi ricordiamo che Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee arriveranno il prossimo 18 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Ad accompagnare il gioco ci sarà anche la PokéBall Plus, un controller dalla forma sferica che permette di interagire con il titolo in numerosi modi. Negli ultimi trailer pubblicati è inoltre possibile vedere le Megaevoluzioni, il Team Rocket in azione e alcuni Pokémon come Venusaur e Onyx in movimento.