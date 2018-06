Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee: Mew sarà incluso nelle Poké Ball Plus

Come ormai sicuramente saprete, Pokémon Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee! arriveranno il prossimo 16 novembre esclusivamente su Nintendo Switch.

Lo stesso giorno, debutterà sul mercato anche la Poké Ball Plus (al prezzo di 49,99 euro), accessorio dotato di uno stick analogico che funge anche da pulsante, per permettere agli utenti che lo desiderano di giocare senza bisogno di altri controller. Si tratta di un accessorio opzionale, tuttavia Nintendo ha annunciato che tutti i giocatori che l'acquisteranno riceveranno Mew, 151° Pokèmon della prima generazione di tipo Psico, pronto per essere trasferito nella copia del gioco e aggiunto alla squadra.

Nintendo ha dichiarato che: "Mew non può essere ottenuto in nessun altro modo in Pokémon: Let's Go, Pikachu!, Pokémon: Let's Go, Eevee!, quindi non lasciarti sfuggire la Poké Ball Plus!".

Cosa ne pensate di questa iniziativa e della sua esclusività? È sufficiente a spingervi all'acquisto della Poké Ball Plus? Diteci la vostra nei commenti!