Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee: tutte le Megapietre e dove trovarle

Anche se Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee si presentano come due remake dei capitoli di prima generazione, i due giochi hanno accolto diverse novità provenienti dai titoli più recenti della serie. Tra queste troviamo le Megapietre per le Megaevoluzioni: di seguito vi spieghiamo come ottenerle.

La Megapietra è un particolare oggetto introdotto in Pokemon X e Y, con il quale possiamo consentire alle creature di megaevolversi. Questo strumento è stato reso disponibile anche in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, insieme alle Megaevoluzioni di diversi Pokemon di prima generazione.

Dopo aver catturato Charmander, Bulbasaur e Squirtle, potrete acquisire le Megaevoluzioni di Charizard, Venusaur e Blastoise utilizzando le relative Megapietre. Potete ottenerle a Biancavilla da Blu e dal Professor Oak, dopo aver sconfitto il capo palestra dell'Isola Cannella e prima di affrontare quello di Smeraldopoli.

Nello specifico otterrete:

Charizardite X e Charizardite Y per Charizard

Venusaurite per Venusaur

Blastoisenite per Blastoise

La maggior parte delle Megapietre sono acquistabili all'entrata della Lega Pokemon. Per comprarle dovrete parlare con l'uomo che indossa il vestito da Slowbro. Le Megapietre in vendita sono le seguenti, al costo di 30.000 monete ciascuna:

Beedrillite per Beedrill

Pidgeotite per Pidgeot

Alakazite per Alakazam

Slowbronite per Slowbro

Gengarite per Gengar

Kangaskhanite per Kangaskhan

Pinsirite per Pinsir

Gyaradosite per Gyarados

Aerodactylite per Aerodactyl

Infine potrete ottenere anche le Megapietre Mewtwonite X e Mewtwonite Y per Mewtwo. Le riceverete nella caverna di Celestopoli, nello stesso luogo in cui si cattura Mewtwo, dopo aver sconfitto Verde. Invece sapevate come ricevere Mew con la Poke Ball Plus?