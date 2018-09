Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee: tutti i dettagli sul collegamento con Pokémon GO

Quest'oggi Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee che illustra nel dettaglio tutti i benefici derivanti dal collegamento con Pokémon GO, titolo disponibile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android.

I tre titoli sono strettamente correlati. Sarà infatti possibile traferire i Pokémon scoperti nella regione di Kanto di Pokémon GO alle due versioni del gioco su Nintendo Switch. Una volta trasferiti, i mostriciattoli appariranno in un complesso di strutture chiamato GO Park situato a Fucsiapoli, nel quale si muoveranno liberamente. Ci saranno in totale 20 strutture, e ognuna di esse potrà contenere fino ad un massimo di 50 Pokémon, per un totale di 1000. Il collegamento tra il cellulare e Nintendo Switch avviene tramite tecnologia Bluetooth.

Non c'è limite al numero di account di Pokémon GO che possono essere collegati a un salvataggio di Pokémon: Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee. Ciò significa che sarà possibile trasferire non solo i Pokémon del proprio account di Pokémon GO, ma anche quelli dei propri amici o familiari. Quelli nella forma di Alola manterranno la propria forma anche in Let's Go. I mostriciattoli trasferiti non potranno fare ritorno nel gioco d'origine.

Una volta trasferiti 25 Pokémon della stessa specie nel GO Park, sarà possibile partecipare a un mini-gioco speciale nell'Area Svago. Completando questo mini-gioco o inviando i Pokémon al Professor Oak per aiutarlo nelle ricerche oppure ancora portandoli a spasso con la Poké Ball Plus, si otterranno delle Caramelle, che permettono di aumentare le statistiche dei Pokémon. Ci sono molti tipi di caramelle, ognuna con un effetto diverso. Ad esempio, dando una Caramella rapidità S a Pikachu sarà possibile aumentare la sua Velocità, mentre usandone altre verranno potenziate altre statistiche come i PS o l'Attacco.

Nel trailer, infine, vengono anche mostrati i Pokémon Leggendari Moltres, Articuno e Zapdos. Per catturarli, però, non basterà lanciare una Poké Ball come accade con quasi tutti gli altri. Bisognerà prima sconfiggerli per tentare.

Ricordiamo che Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee arriveranno il prossimo 16 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Lo stesso giorno debutteranno anche due esclusivi bundle contenenti i giochi, la PokéBall Plus e una console a tema con i Joy-Con che riprendono i colori dei due starter, Pikachu e Eevee.