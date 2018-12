Pokemon Let's Go PIkachu/Evee vi offrirà un simpatico bonus in Super Smash Bros Ultimate

Super Smash Bros Ultimate è ormai in dirittura di arrivo su Nintendo Switch. A pochissimi giorni dal lancio, Nintendo rende noto che il gioco avrà una simpatica interazione con Pokemon Let's Go Pikachu/Evee.

Come potete verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Nintendo Australia e Nuova Zelanda ha infatti pubblicato un interessante cinguettio. In questo leggiamo: "In Super Smash Bros Ultimate, coloro che possiedono dei dati di salvataggio di Pokemon Let's Go Pikachu sbloccheranno il Partner Spirito Pikachu, e coloro che possiedono dei dati di salvataggio di Pokemon Let's Go Evee sbloccheranno il Partner Spirito Evee! Questi possono essere sbloccati anche completando delle sfide!".

Una simpatica iniziativa che consentirà a coloro che possiedono entrambi i giochi di usufruire dell'interazione tra i due titoli Nintendo. Come spiegato anche nel Tweet riportatovi, la presenza dei dati di salvataggio relativi a Pokemon Let's Go Evee o Pokemon Let's Go Pikachu, vi permetteranno infatti di sbloccare immediatamente il Partner Spirito del vostro Starter. Tuttavia, i due personaggi restano comunque ottenibili anche per tutti gli altri giocatori, che però dovranno superare alcune sfide prima di poterli sbloccare.

Vi ricordiamo che Super Smash Bros Ultimate uscirà in esclusiva su Nintendo Switch venerdì 7 dicembre. Per chi, nell'attesa, volesse approfondire la storia e le origini della saga, segnaliamo il nostro speciale su Super Smash Bros.