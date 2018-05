Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee: abbonamento non necessario per giocare online

In seguito al reveal ufficiale di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, IGN ha avuto l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con Junichi Masuda di Game Freak. In questa occasione il director ha rivelato un'interessante informazione che sicuramente farà piacere a molti.

Come vi abbiamo segnalato nella giornata di ieri sulle nostre pagine, Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee supporteranno gli scambi e le battaglie online. Ebbene, parlando ai microfoni di IGN, Junichi Masuda ha confermato che non sarà necessario essere abbonati al servizio online della console ibrida della Grande N per compiere queste attività. Nintendo Switch Online sarà infatti disponibile a partire dal prossimo settembre al prezzo di 19.99 euro annui, tuttavia lo sviluppatore ha affermato che Game Freak "non ha alcun piano per l'utilizzo del servizio online".

Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee arriveranno esclusivamente su Nintendo Switch il 19 novembre 2018. Nelle ultime ore gli sviluppatori hanno annunciato che, come in Pokemon Giallo, non potremo far evolvere gli starter, a prescindere dalla versione che acquisteremo. Per ulteriori informazioni su ambientazioni, meccaniche, integrazione con Pokemon GO e quant'altro, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo di approfondimento. Ricordiamo ai lettori che il prossimo capitolo regolare della serie, invece, verrà lanciato su Switch entro la fine del 2019 e inaugurerà l'ottava generazione.