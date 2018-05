Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee annunciati, in arrivo a novembre su Switch

I rumor circolati nei giorni scorsi si sono rivelati esatti: Game Freak e Nintendo hanno annunciato Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee per Switch, disponibili dal 16 novembre 2018 in contemporanea mondiale. Di seguito trailer, dettagli e prime immagini dei due nuovi giochi Pokemon.

Con Pokémon Let's Go Pikachu! e Pokémon Let's Go Eevee! i fan dell'universo Pokémon sono invitati ad intraprendere una nuova avventura in un'ambientazione familiare. Ispirati a Pokémon Giallo, originariamente uscito su Game Boy in Giappone nel 1998, questi due nuovi titoli sono stati pensati per i giocatori che muovono i primi passi nel mondo dei videogiochi Pokémon e presentano molte delle meccaniche intuitive introdotte nel popolarissimo Pokémon GO.

Nella classica regione di Kanto, i giocatori partiranno per un'avventura epica assieme a Pikachu o a Eevee, a seconda della versione che avranno scelto. Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! offrono nuovi modi di giocare che sfruttano al meglio le potenzialità uniche di Nintendo Switch, come ad esempio la possibilità di scuotere i controller Joy-Con per lanciare le Poké Ball e catturare i Pokémon, o la nuova modalità a due giocatori che permetterà a due amici o familiari di partire all'avventura e lottare insieme. L'annuncio è avvenuto in collaborazione con Game Freak, gli sviluppatori di questi titoli e i creatori originali della serie di videogiochi Pokémon.

"Il lancio di Pokémon GO nel 2016 è stato un vero e proprio fenomeno globale che ha fatto scoprire il mondo Pokémon a milioni di nuovi giocatori", ha affermato Junichi Masuda, Game Director presso Game Freak. "Abbiamo creato questi due nuovi titoli in modo che potessero fungere da punto d'inizio per la serie principale per tutte quelle persone che si sono avvicinate al brand Pokémon per la prima volta con Pokémon GO, e al tempo stesso in maniera che potessero offrire ai nostri fan di vecchia data un nuovo modo di giocare".

Ma i collegamenti fra questi due nuovi titoli e Pokémon GO non finiscono qui. La collaborazione tra Game Freak, The Pokémon Company e Niantic porta l'innovazione a un nuovo livello, con la possibilità di collegare la propria copia di Pokémon: Let's Go, Pikachu! o Pokémon: Let's Go, Eevee! a Pokémon GO. In questo modo, i giocatori potranno trasferire i Pokémon scoperti per la prima volta a Kanto da Pokémon GO a questi nuovi giochi per Nintendo Switch. In futuro ci sarà inoltre una sorpresa speciale in Pokémon GO, che renderà questo collegamento ancora più interessante per gli Allenatori. A breve verranno rivelati ulteriori dettagli in merito.

Durante la conferenza è stato svelato anche un ulteriore modo innovativo di connettere i giochi: la Poké Ball Plus. Si tratta di un dispositivo che può fungere sia da Joy-Con per giocare a Pokémon Let's Go Pikachu! e Pokémon Let's Go Eevee!, sia da Pokémon GO Plus per giocare a Pokémon GO. La Poké Ball Plus ha un sensore di movimento, si illumina di vari colori, vibra ed emette suoni ed è in grado di produrre la sensazione di un Pokémon che si muove al suo interno quando viene usata per catturare Pokémon nei due giochi per Nintendo Switch. La Poké Ball Plus è più di un semplice controller, e permetterà ai giocatori di portare con sé uno dei Pokémon di Pokémon: Let's Go, Pikachu! o Pokémon: Let's Go, Eevee! nella vita di tutti i giorni: oltre a poter trascorrere del tempo con i propri Pokémon preferiti anche quando non stanno giocando, gli Allenatori potranno ricevere anche vari tipi di ricompense una volta che quei Pokémon saranno tornati nei giochi per Nintendo Switch.

Pokémon Let's Go Pikachu! e Pokémon Let's Go Eevee! usciranno il 16 novembre 2018 in esclusiva su Nintendo Switch. La Poké Ball Plus sarà disponibile lo stesso giorno presso rivenditori selezionati.