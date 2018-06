Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee a confronto con Pokémon Giallo in un nuovo video

Dopo tanta attesa e innumerevoli rumor (molti dei quali si sono rivelati ampiamente fondati), Nintendo ha finalmente svelato al mondo Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee.

I due nuovi titoli segneranno il debutto ufficiale dei celebri mostriciattoli su Nintendo Switch, ma com'è ormai ben noto non daranno il via all'ottava generazione (per la quale bisognerà attendere il 2019). Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee riporteranno i giocatori nella regione di Kanto e saranno a tutti gli effetti dei remake di Pokémon Giallo.

Il canale YouTube GameXplain ha così ben pensato di mettere a confronto gli spezzoni di gameplay visibili nel trailer dell'annuncio di Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee con il titolo originale uscito nel 1998 in Giappone su Game Boy e Game Boy Color. Dal punto di vista grafico, per forza di cose, non c'è paragone, ma come potete ben vedere sono stati riproposti gli stessi luoghi dell'originale, oltre che le medesime scene e gli incontri con gli avversari (tra i quali spiccano i membri del Team Rocket!). Cosa ve ne pare?

Ricordiamo che Pokémon Let’s Go Pikachu e Pokémon Let’s Go Eevee verranno pubblicati esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 16 novembre. Lo stesso giorno verrà anche lanciato l'accessorio Poké Ball Plus. Nintendo ha confermato che saranno presenti gli scambi e le battaglie online.