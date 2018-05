Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee introdurranno un nuovo Pokemon mai visto prima!

I più attenti tra di voi se ne saranno probabilmente già accorti ma alla fine del trailer di presentazione di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee viene "anticipata" la presenza di un mostriciattolo inedito, un Pokemon del tutto nuovo che farà il suo debutto nei due giochi in questione.

La notizia è stata confermata dal profilo Twitter ufficiale dei Pokemon, che cita la presenza di "un nuovo mostro, mai visto prima" senza però svelare ulteriori dettagli a riguardo. Che l'annuncio della creatura misteriosa possa essere uno dei piatti principali del Pokemon Direct apparentemente previsto per giovedì 31 maggio? Le possibilità sembrano concrete, anche se mancano conferme ufficiali in merito.

Pokemon Let's Go Pikachu e Pokemon Let's Go Eevee usciranno il 16 novembre 2018 in tutto il mondo, in esclusiva su Nintendo Switch, insieme allo speciale accessorio Poke Ball Plus, evoluzione del braccialetto Pokemon Plus commercializzato insieme a Pokemon GO. Da ora è invece disponibile Pokemon Quest, Action RPG con grafica in stile Minecraft, per il nuovo episodio regolare della saga dovremo attendere invece la fine del 2019, quando il nuovo RPG Pokemon farà la sua comparsa su Switch.