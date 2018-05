Pokemon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee e Poke Ball Plus sono preordinabili su Amazon

A partire da oggi Pokemon Let's Go Pikachu, Pokemon Let's Go Eevee e la Poke Ball Plus sono disponibili al preorder su Amazon.it. Sul catalogo del rivenditore sono stati rivelati i prezzi dei giochi e della nuova periferica.

I due giochi sono proposti a 59,99 euro, mentre il nuovo controller a forma di Poke Ball potrà essere acquistato a 49,99 euro. I tre articoli sono attualmente disponibili al preorder su Amazon.it:

Ricordiamo che Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee per Nintendo Switch sono stati annunciati nella data di ieri, confermando l'integrazione con Pokemon GO. I due giochi saranno disponibili in esclusiva per la console ibrida a partire dal 16 novembre, ma nel frattempo potete effettuare il preordine su Amazon.it per assicurarvi la vostra copia.

