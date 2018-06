Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee saranno presenti in forma giocabile all'E3

I fan dei Pokemon in attesa di vedere nuovi video gameplay di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee a quanto pare verranno accontentati fra pochi giorni. Nintendo ha infatti confermato che i due titoli saranno presenti in forma giocabile all'E3 2018.

Come era facile prevedere, i neo annunciati Pokemon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu saranno due dei titoli di punta dell'E3 della Grande N, e adesso l'azienda di Kyoto ha avallato ulteriormente l'ipotesi confermando che saranno presenti in from giocabile. È lecito dunque aspettarsi una densa copertura mediatica nel corso della fiera losangelina, fra novità riguardo le meccaniche di gioco e nuovi video gameplay. Cosa vi aspettate da Pokemon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu?

Ricordiamo ai lettori che nella giornata di oggi Nintendo ha annunciato che un altro grande protagonista dell'E3 2018 sarà Super Smash Bros: il prossimo attesissimo capitolo della serie picchiaduro verrà mostrato nel dettaglio durante il consueto Direct in programma per martedì 12 giugno alle 18:00 (fuso orario italiano). Ovviamente la redazione di Everyeye commenterà in tempo reale tutte le conferenze della fiera videoludica più importante dell'anno su Twitch, se non volete perdervi neanche una diretta, vi consigliamo di seguire il canale Twitch di Everyeye.