Pokemon Let's Go Pikachu/Let's Go Evee: niente spazio per l'evoluzione perduta di Pikachu

Pokemon Let's Go Pikachu e Pokemon Let's Go Evee sono ormai in dirittura di arrivo su Nintendo Switch, ma continuano ad emergere alcune nuove interessanti curiosità.

L'ultima di queste ci arriva direttamente dal Director della serie Game Freak, Junichi Masuda.

Intervistato da Gamespot sulla possibilità che "Gorochu", la seconda evoluzione "perduta" di Pikachu, di cui vi avevamo raccontato qualche tempo fa, potesse trovare spazio nel nuovo capitolo della serie, il Director ha risposto negativamente.

Infatti Masuda sottolinea come, finora, nessuno dei Pokemon scartati nel corso di precedenti processi di sviluppo siano mai stati "rivalutati" ed inseriti in un capitolo successivo.



Questa politica viene spiegata dal Director con le seguenti parole: "Presso Game Freak utilizziamo sempre come criterio di selezione la possibilità di spiegare perchè un certo Pokemon può esistere all'interno del mondo, cercando di farlo risultare credibile. In genere quelli che scartiamo sono Pokemon per cui non riusciamo a creare una giustificazione".



In conclusione, secondo Masuda, difficilmente riusciremo mai a vedere l'evoluzione di Raichu all'interno di uno dei prossimi titoli della serie Pokemon.

Vi ricordiamo che Pokemon Let's Go Pikachu e Pokemon Let's Go Evee usciranno in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 16 novembre. Per chi li stesso aspettando con ansia, segnaliamo che proprio oggi è stato rilasciato un nuovo trailer.