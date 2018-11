Pokemon Let's Go Pikachu/Let's Go Evee si mostrano nel trailer di lancio!

E' finalmente giunto il giorno della pubblicazione di Pokemon Let's Go Evee e Pokemon Let's Go Pikachu. Per celebrarne l'uscita, Nintendo Italia ha reso disponibile un apposito trailer di lancio!

Della durata di quasi due minuti, il video è visibile integralmente in apertura a questa news. Al suo interno possiamo osservare la regione di Kanto nella sua nuova gloriosa veste grafica ed avere un breve riassunto delle dinamiche di gioco che caratterizzano questi due nuovi capitoli della serie Pokemon. Nel rendere disponibile al pubblico questo nuovo trailer, Nintendo annuncia: "Un mondo ricco di avventure Pokémon ti aspetta – Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! sono ora disponibili!". Avete già ceduto al richiamo di questa nuova esclusiva per Nintendo Switch?

Vi ricordiamo che, come di consueto, le due versioni del titolo Game Freak godranno ognuna di alcuni Pokemon esclusivi, ma potrete comunque completare il vostro Pokedex tramite le funzioni di scambio, che, novità assoluta, interagiranno anche con Pokemon Go. Per chi tra voi ancora non lo avesse fatto, vi invitiamo inoltre a sfogliare le pagine di Everyeye e a leggere la nostra recensione di Pokemon Let's Go Evee e Pokemon Let's Go Pikachu, realizzata da Andrea Fontanesi. Riuscirete a catturarli tutti?