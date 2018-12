Pokémon Let's Go sempre primo in Giappone, Persona Q2 debutta secondo

I Giappone non ce n'è per nessuno. Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee occupano la prima posizione dei giochi più venduti in Giappone per la terza settimana consecutiva.

Stando ai dati forniti da Media Create hanno aggiunto altre 94 mila copie al totale, che ora ammonta a 918 mila unità. Entro una settimana, massimo due, verrà sfondato il muro del milione. La new entry Persona Q2: New Shadow Labyrinth si è dovuta arrendere in seconda posizione con 79 mila copie vendute. Sul gradino più basso del podio c'è Super Mario Party con quasi 50 mila unità. Battlefield 5 tiene botta in quarta piazza, forte delle sue 20 mila copie vendute. Ecco a voi i 10 titoli più venduti nella settimana dal 26 novembre al 2 dicembre (tra parentesi il numero totale delle copie):

[NSW] Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! (Bundle Editions Included) (Nintendo, 11/16/18) – 94,753 (918,459) [3DS] Persona Q2: New Shadow Labyrinth (Atlus, 11/29/18) – 79,747 (Nuovo) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 49,829 (419,906) [PS4] Battlefield V (Electronic Arts, 11/20/18) – 20,116 (130,770) [NSW] Kamen Rider: Climax Scramble (Bandai Namco, 11/29/18) – 14,465 (Nuovo) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12,979 (1,860,756) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 12,182 (2,721,594) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 11,671 (386,837) [PS4] Call of Duty: Black Ops IIII (SIE, 10/12/18) – 8,039 (478,982) [PS4] Dead by Daylight (3goo, 11/29/18) – 7,005 (Nuovo)

Posizioni invariate, rispetto alla settimana scorsa, per quanto riguarda le console. Nintendo Switch vede incrementare ulteriormente i pezzi venduti, passati da 108 mila a 120 mila. PlayStation 4 Pro e PlayStation 4 inseguono da lontano con 10 mila unità circa ciascuna. Di seguito la classifica nel dettaglio (tra parentesi i risultati della settimana precedente):

Switch – 120,546 (108,375) PlayStation 4 Pro – 10,558 (11,083) PlayStation 4 – 9,852 (13,281) New 2DS LL – 7,401 (6,512) New 3DS LL – 2,692 (2,419) PlayStation Vita – 1,798 (1,688) 2DS – 342 (952) Xbox One X – 260 (676) Xbox One – 25 (46)

La settimana prossima i Pokémon cederanno sicuramente la vetta ad una nuova esclusiva Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate, in uscita in tutto il mondo venerdì 7 dicembre.