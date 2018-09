Pokémon Let's Go: i sensori di movimento saranno disabilitati in modalità portatile

In Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee non sarà sempre obbligatorio l'utilizzo dei controlli con sensore di movimento.

Nel corso di una recente intervista, infatti, un rappresentante di Nintendo ha dichiarato che quando Switch verrà utilizzata in modalità portatile verranno automaticamente disabilitati i controlli con sensore di movimento. Questa scelta è stata presa per impedire ai giocatori di attivare inavvertitamente alcune azioni come il tiro della Poké Ball. Per lanciare la sfera tramite l'utilizzo dei tasti sul Joy-Con non dovrete quindi far altro che mirare con lo stick sinistro e premere il tasto A per effettuare il lancio.

Al momento non è ancora ben chiaro se questo sistema di controllo possa essere attivato anche nella modalità docked, ma è molto probabile che sia obbligatorio utilizzare i sensori di movimento presenti nella PokéBall Plus, nei Joy-Con e nel Pro Controller. Sono in molti i giocatori preoccupati dalla possibile assenza di un'opzione del genere, dal momento che qualsiasi movimento involontario potrebbe portare ad un errore nel gioco.

Vi ricordiamo che Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee arriveranno esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 16 novembre 2018. Nel frattempo la grande N ha messo in vendita dei particolari bundle contenenti la console Nintendo Switch, il gioco, dei proteggi-stick per i Joy-Con e dei portachiavi a tema Pikachu e Eevee.