Pokemon Let's Go si mostra in oltre 40 minuti di gameplay su Switch

Come promesso da Nintendo, durante l'E3 2018 di Los Angeles avremo conosciuto ulteriori dettagli su Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee: grazie a un video gameplay, possiamo vedere il nuovo il nuovo capitolo della serie in azione per oltre 40 minuti.

Il video, riportato in cima alla notizia, ci permette di dare un'occhiata ad oltre 40 minuti di gameplay di Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, in modo da farci un'idea più chiara sulle meccaniche di gioco, sui combattimenti, sulle fasi esplorativi e sulle dinamiche di cattura dei mostriciattoli. Come già specificato da Nintendo, i due giochi avranno diversi punti di contatto con Pokemon GO, con la possibilità di trasferire anche le creature di prima generazione catturate nel gioco mobile.

Nell'attesa che Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee arrivino su Nintendo Switch il 16 novembre, vi lasciamo alla visione del nuovo video gameplay riportato in cima alla notizia.