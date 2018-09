Pokémon Let's Go e Splatoon 2 non supporteranno i salvataggi Cloud di Nintendo Switch

Soltanto poche ore fa vi abbiamo riferito che, stando a quanto riferito da una fonte anonima, Nintendo Switch avrebbe abilitato di default i salvataggi Cloud per ogni singolo gioco giunto sulla console ibrida della grande N.

Tuttavia, due delle maggior esclusive Nintendo Switch, ovvero Pokémon Let's Go Pikachu e Evee e Splatoon 2, non supporteranno i backup in cloud che il servizio online della console mette generalmente a disposizione.

Probabilmente questa informazione sarebbe dovuta essere confermata durante il Direct poi rinviato a causa del terremoto di Hokkaido, ma la conferma giunge direttamente dalla pagine ufficiali dei giochi dove, in fondo alle descrizioni, è possibile leggere: "Questo gioco non supporta i backup con Save Data Cloud".

Pur essendo due titoli importanti, dovrebbero rappresentare l'eccezione, e non la regola, dal momento che, come suggerisce il più recente rumor, i salvataggi Cloud dovrebbero essere abilitati automaticamente per ogni singolo gioco (a meno di esplicite richieste da parte di publisher e sviluppatori di disattivare l'opzione).