Pokemon Let's GO Super Music Collection arriva su iTunes

Nintendo, Game Freak e The Pokemon Company annunciano la disponibilità della colonna sonora di Pokemon Let's GO, ora disponibile per l'acquisto su iTunes.

"The Pokémon Company International ha annunciato oggi che Pokémon Let's G, Pikachu! & Pokémon Let's Go Eevee! Super Music Collection è ora disponibile su iTunes. Questa colonna sonora include più di 60 canzoni ed effetti sonori da Pokémon Let's Go Pikachu! e Pokémon Let's Go Eevee! e più di 50 tracce provenienti da Pokémon Versione Gialla Speciale Edizione Pikachu! Pokémon: Let's Go Pikachu! & Pokémon Let's Go, Eevee! Super Music Collection è disponibile sull'iTunes Store al prezzo di 8,99 €. Puoi anche acquistare le tracce singolarmente a 0,99 € l'una."

Pokemon Let's GO è ora disponibile su Nintendo Switch, il gioco ha venduto oltre tre milioni di copie al lancio, ricevendo accoglienza positiva da parte di pubblico e critica.